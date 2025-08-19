Cada vez son más las personas que apuestan por opciones de movilidad sostenible para sus trayectos diarios o incluso para escapadas de fin de semana. En ese contexto, guppy se ha convertido en una de las alternativas preferidas para quienes buscan comodidad, ahorro y compromiso con el medio ambiente sin renunciar a la libertad de moverse a su ritmo.
Gracias a su innovador modelo de alquiler de coches 100 % eléctricos, guppy facilita que usuarios de distintas regiones puedan acceder a un vehículo en cualquier momento, sin tener que preocuparse por el mantenimiento, el combustible o el aparcamiento.
Una red que crece contigo
guppy no solo te permite acceder a un coche eléctrico en cuestión de segundos desde tu smartphone, sino que además está presente en las principales ciudades del norte de España. Desde el alquiler de coches en Bilbao y en su aeropuerto hasta trayectos urbanos en Gijón, Oviedo, Santander o Donostia, la red de guppy está en constante expansión para darte más opciones y más comodidad.
Uno de los grandes atractivos de guppy es que no hay que pagar por estacionar en zonas azules o verdes en la mayoría de sus áreas de uso. Por ejemplo, si necesitas aparcar en Madrid gratis, guppy te lo pone fácil. Siempre que estaciones en una zona permitida y dentro del área guppy, podrás olvidarte de buscar parquímetro o pagar tarifas por minuto.
Tecnología al servicio de tu comodidad
La aplicación de guppy es el centro de todo. Desde ella puedes localizar el coche que se encuentre más cerca, reservarlo, abrirlo y finalizar tu alquiler en tan solo unos pocos clics. Pero eso no es todo. También tienes acceso a más de 14 000 puntos de recarga repartidos por toda España, incluidos los supercargadores Tesla, lo que te permitirá recargar tu vehículo rápidamente cuando lo necesites, estés donde estés.
Asimismo, la app también permite consultar tu historial, conocer el estado de batería del coche, y acceder a toda la información necesaria para disfrutar de tu trayecto sin complicaciones. Todo pensado para ofrecerte una experiencia ágil, moderna y completamente digital.
Bonos ahorro de guppy: conduce más, paga menos
Una de las opciones más valoradas por los usuarios de guppy son los bonos ahorro. Estos te permiten disfrutar de saldo extra con cada compra. ¿Lo mejor? Puedes conseguir hasta 200 € extra y usarlos no solo para pagar tus alquileres, sino también para acceder a los puntos de carga o abonar la tasa interprovincial.
Esta versatilidad convierte a los bonos ahorro en una herramienta imprescindible para quienes utilizan guppy de forma habitual. Ya sea para trayectos cortos en tu ciudad o para recorrer kilómetros entre provincias, cada euro cuenta.
Sin cuotas y sin complicaciones
guppy no tiene cuotas mensuales ni gastos ocultos. Solo pagas por lo que usas. Esto significa que puedes planificar tus desplazamientos con total transparencia, sin preocuparte por facturas inesperadas. Y si necesitas realizar un trayecto entre diferentes provincias, solo debes abonar una tasa interprovincial que también puedes cubrir con tus bonos de ahorro.
Para registrarte, únicamente necesitas tu carné de conducir, tu documento de identidad y una tarjeta bancaria. Todo el proceso se realiza desde la app y no te llevará más de unos pocos minutos. Una vez tu cuenta sea validada, estarás listo para empezar a moverte con total libertad con guppy.
Comprometidos con una movilidad más limpia
guppy apuesta por la movilidad sostenible no solo para reducir las emisiones, sino también para contribuir a un entorno urbano más silencioso y ordenado. Todos los vehículos de su flota son 100 % eléctricos, lo que implica cero emisiones durante su uso y una experiencia de conducción más suave y silenciosa.
Además, gracias a su modelo de uso compartido, guppy ayuda a reducir el número de vehículos en circulación, lo que se traduce en menos tráfico y más espacio público disponible.
Ventajas para quienes vuelan o viajan en tren
Si estás pensando en hacer un trayecto largo, guppy también está presente en estaciones y aeropuertos clave del norte y otros puntos de la península. El alquiler de coches en el parking t1 de Madrid, por ejemplo, te permite llegar o salir cómodamente del aeropuerto sin depender de taxis o transporte público. Lo mismo ocurre en otros puntos estratégicos como los aeropuertos de grandes provincias o ciudades como Asturias, Santander o San Sebastián.
Y si tu destino final está en otra provincia, solo tienes que dejar tu guppy dentro del área permitida y pagar la tasa correspondiente. Gracias a tus bonos de ahorro, esa tasa puede salirte incluso gratis.
Un coche eléctrico que se adapta a tu ritmo
Los vehículos de guppy tienen una autonomía ideal para trayectos urbanos e interurbanos. Gracias a sus baterías de alta capacidad no tendrás que preocuparte por tener que recargarlos constantemente. Y si necesitas hacerlo, puedes localizar el punto más cercano desde la app y, si lo deseas, utilizar incluso los supercargadores Tesla para una carga rápida y eficiente.
Por ejemplo, si vas de Gijón a Santander o de Oviedo a Bilbao, no solo disfrutarás de un coche cómodo, sino también de la tranquilidad de saber que cuentas con una red de carga a lo largo del trayecto.
Un modelo flexible
guppy está pensado para quienes quieren tener un coche solo cuando lo necesitan. No importa si eres estudiante, profesional, residente en una gran ciudad o si simplemente necesitas un coche ocasionalmente para tus desplazamientos. Con guppy no hay permanencias, no hay contratos largos, solo libertad para moverte a tu aire.
¿Vives en una ciudad como Madrid y necesitas un coche para unas horas? ¿Quieres aparcar gratis en Madrid sin preocuparte por zonas de estacionamiento? ¿Tienes un vuelo temprano y necesitas un coche desde casa hasta el aeropuerto? Todo eso es posible con guppy.
En resumen, guppy representa una nueva forma de moverse: flexible, cómoda y comprometida con la movilidad sostenible. Con tarifas claras, sin cuotas fijas, acceso a más de 14 000 puntos de recarga —incluidos los supercargadores Tesla— y bonos ahorro que te permiten conseguir hasta 200 € extra para tus trayectos, es una solución ideal para quienes quieren moverse sin ataduras.
Descarga la app, valida tu documento de identidad y empieza hoy mismo a disfrutar de una movilidad más inteligente. Tu próximo trayecto te espera con guppy.